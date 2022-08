Bayer abre mais de 120 vagas de estágio em seis estados, inclusive Minas

Para as vagas de estágio na Bayer, são elegíveis ao programa estudantes de ensino superior e técnico (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



As posições são distribuídas em seis estados: Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Tocantins. A bolsa-auxílio será de R$ 1.100,00 para estágio técnico e R$ 2 mil para estágio superior, ambos com carga horária de 30 horas semanais.

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Institucional 2023 da multinacional Bayer, que conta com 122 vagas em suas três áreas de negócio: agrícola, farmacêutica e bens de consumo, além de funções corporativas.As inscrições ficam abertas até o dia 1º de setembro e podem ser feitas pelo site. O processo seletivo permanece em formato 100% virtual.

O programa conta ainda com uma trilha de desenvolvimento para os profissionais selecionados por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos, com os estagiários próximos aos líderes de suas áreas.





“Acreditamos no potencial de cada pessoa e oferecemos um modelo de aprendizagem focado no autodesenvolvimento e preparando os estudantes para o futuro. Trata-se de um programa robusto que busca fortalecer habilidades como inteligência emocional, visão estratégica, inclusão, diversidade e uma verdadeira imersão nos valores e na cultura da companhia”, explica Renata Prestes, recrutadora na área de aquisição de talentos da Bayer Brasil.



Estudantes do nível superior e técnico





São elegíveis ao programa estudantes do ensino superior e técnico. Dentre as trilhas de aprendizagem a nova turma encontrará temas relacionados a Mundo Bayer, Visão de Projetos, Inteligência Emocional, Carreira e Performance, Transformação Digital e Inovação.

Além de diferentes trilhas de aprendizagem, a empresa conta com outras formas e ferramentas de desenvolvimento, como, por exemplo:



Go Learning: programa em que o estagiário indica temas e habilidades que deseja desenvolver e, por meio de uma inteligência artificial, recebe artigos, sugestões de livros, vídeos, cursos e até podcasts. Tudo isso com uma conexão com diversos provedores de conteúdo, como por exemplo, o LinkedIn Learn, que é uma biblioteca com conteúdo digital de aprendizagem. O programa inclui mais de 240 novos cursos que são produzidos profissionalmente com instrutores especializados.





Curso de inglês on-line: como uma empresa global, a Bayer oferece um curso de inglês on-line para que todos possam desenvolver o idioma e assim mergulhar nesse ambiente multicultural.





Programa de mentoria global: os estagiários contam com a mentoria de profissionais espalhados pelo mundo e que estão prontos para ajudá-los em suas jornadas de desenvolvimento.





Trilha de diversidade e inclusão: os estagiários vão aprender que construir um futuro melhor faz parte de um planejamento sob diversas vozes, olhares e conceitos.





Programa Beta: consiste em um comitê de estagiários da Bayer de todo o Brasil que promove integração e desenvolvimento para estes profissionais, trabalhando soft skills e engajando-os em pautas sociais, para que se tornem profissionais mais críticos. O grupo organiza as Olimpíadas BETA, evento que reúne grupos de estagiários que ajudam a desenvolver propostas, dinâmicas e ideias relacionadas à melhoria e ao desenvolvimento de iniciativas de inclusão e diversidade na empresa.





Pré-requisitos





Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar. Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30h semanais. No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. O programa não exige domínio do inglês para a maioria das posições abertas.

Benefícios





Os benefícios do programa apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira. Por isso, além de bolsa-auxílio, a Bayer oferece assistência médica (com possibilidade de extensão para dependentes legais), plano odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass (atividade física), subsídio para medicamentos, Short Friday*, Vale Transporte*, refeições* (refeitório no local ou Vale Refeição) e seguro de vida.