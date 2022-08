Concurso TJDFT: resultado da prova discursiva é publicado

Foto: Divulgação/TJDFT

teve o resultado preliminar da prova discursiva publicado. O documento está disponível no site da

, banca examinadora.





O concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)

Os candidatos que participaram do certame podem conferir o nome na listagem, ou podem fazer a consulta do nome diretamente no site. Aqueles que quiserem interpor recurso, poderão realizar a solicitação no prazo de 11 e 12 de agosto.

A banca também publicou dois comunicados nesta quarta (10/08). O primeiro convoca os candidatos negros e/ou com deficiência que foram classificados nas provas objetivas e discursivas a fazerem o procedimento de heteroidentificação e/ou realização da Perícia Médica, que acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro, em Brasília/DF. Confira!

O segundo comunicado informa que todos os candidatos ao cargo de analista judiciário tiveram a prova discursiva corrigida conforme a sequência da Prova Tipo 1 – Branca, portanto a exibição de notas considera:

Questão 1 – Penal

Questão 2 – Civil

As pontuações atribuídas estão de acordo com as correções realizadas, considerando a Prova Tipo 1 – Branca.

O concurso do TJDFT ofereceu 112 vagas, para cargos de nível médio e superior, nos cargos de técnico judiciário e analista judiciário, nas seguintes especialidades:

Níveis médio e médio/técnico:

Técnico Judiciário - Área Administrativa

Técnico Judiciário - Enfermagem

Nível superior:

Analista Judiciário - Administração

Analista Judiciário - Análise de Dados

Analista Judiciário - Análise de Sistemas

Analista Judiciário - Área Judiciária

Analista Judiciário - Arquivologia

Analista Judiciário - Contabilidade

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica

Analista Judiciário - Estatística

Analista Judiciário - Medicina do Trabalho

Analista Judiciário - Medicina (Psiquiatria)

Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Analista Judiciário - Psicologia

Analista Judiciário - Segurança da Informação

Analista Judiciário - Serviço Social

Analista Judiciário - Suporte em Tecnologia da Informação

Os aprovados receberão a remuneração de R$ 7.591,36, no caso dos técnicos, e R$ 12.455,30, para os analistas.

