Ministério Público do Trabalho lança concurso com vagas para Brasília

(foto: (crédito: MPT-DF/Divulgação))

Ministério Público do Trabalho lançou o edital de abertura para concurso para procuradora e procurador do trabalho. O certame visa preencher 5 cargos vagos nas sedes das Procuradorias Regionais do Trabalho da 10ª Região (Brasília/DF), da 15ª Região (Campinas/SP) e da 21ª Região (Natal/RN) e nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Ji-Paraná/RO e Alta Floresta/MT.



Leia aqui o edital na integra!



"O número de cargos vagos e suas respectivas lotações indicadas no presente Edital poderão sofrer alterações por motivos supervenientes, no decorrer do prazo de validade do concurso, observando-se, ainda, a ordem de classificação e a relação de vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidir devam ser providas inicialmente" assegura o subiten 1.3 do edital.



As inscrições preliminares estarão abertas no período de 12 de agosto a 12 de setembro. Interessados poderão se inscrever exclusivamente pela página oficial do concurso. Será cobrada uma taxa de inscrições no valor de R$ 250,00.



O concurso constituirá cinco etapas e elas serão finalizadas somente no primeiro semestre de 2023, sendo as provas objetiva (prevista para 13 de novembro), discursiva (a previsão que seja aplicada em 5 de fevereiro de 2023), prática (provalvelmente será realizada em 2 de abril de 2023), e oral (está marcada para ser realizada no período entre 25 de maio e 2 de junho de 2023, será realizada após a inscrição defenitiva). O resultado está previsto para ser divulgado em 14 de julho de 2023.



O concurso terá o prazo de validade de dois anos, contados da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes