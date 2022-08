Concurso CFO: período de inscrições será encerrado nesta quarta (10/08)

Freepik/Divulgação



Atenção concurseiros! O prazo para se inscrever no concurso público do Conselho Federal de Odontologia está chegando ao fim. Os interessados em participar do certame tem até as 23h de hoje (10/08) para efetuar a inscrição.





O acesso para se inscrever está disponível no site do Instituto Quadrix , banca organizadora do concurso. Além do preenchimento do formulário, é necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 70,00, para os concorrentes do nível médio/técnico, e R$ 90,00, para nível superior.

A data prevista para aplicação da prova é 11 de setembro. O CFO está oferecendo 125 vagas, divididas entre os seguintes cargos:





Nível médio:





Agente Operacional

Técnico Administrativo





Nível técnico:





Técnico em Tecnologia da Informação



Nível superior:





Analista Geral

Analista de Desenvolvimentode Sistemas de Informação

Analista de Suporte de Tecnologia da Informação

Contador

Procurador Jurídico

Todas as oportunidades são para lotação em Brasília, DF, e a remuneração varia de R$ 2.000 a R$ 9.075,00. Os aprovados serão contemplados, ainda, com os benefícios de auxílio alimentação, no valor de R$ 1.298,00, plano de Assistência Médica e Hospitalar, e vale transporte.





Na última semana, os candidatos do certame enfrentaram problemas ao acessar o site da Quadrix. Segundo o órgão, a instabilidade ocorreu devido ao grande fluxo de pessoas tentando acessar o portal.





O problema gerou diversas reclamações vindas dos interessados no certame, fazendo com que a CFO prorrogasse o período de inscrições. A informação foi dada em um comunicado publicado nas redes sociais do Conselho.

