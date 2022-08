CBM-RO antecipa aplicação das provas do concurso público

(foto: Governo de Rondônia/Reprodução)

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBM-RO), Nivaldo Ferreira, tornou público no Diário Oficial do estado desta terça-feira (9/8) a alteração que antecipa a aplicação do concurso do CBM RO para setembro de 2022. Agora os exames serão aplicados no dia 25, nos turnos matutino (prova objetiva) e vespertino (prova discursiva). O concurso visa o preenchimento de oito vagas para oficiais, cargos de nível superior.

A divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do padrão definitivo de respostas da prova discursiva e do edital de resultado final na prova

objetiva e de resultado provisório na prova discursiva está previstas para 19 de outubro."As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário Oficial do Estado de Rondônia e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_ro_22", informa o documento.

O Cebraspe é a banca organizadora deste certame e é responsável pela elaboração dos exames. A prova objetiva terá a duração de 5 horas e pontuação máxima é 100 pontos. Já a prova discursiva será constituída por itens relacionadas à área. Além dessas provas os candidatos também irão ser avaliados por prova de aptidão física; exame psicotécnico; exames médicos e toxicológicos; investigação social e prova de títulos.

Para se inscrever os candidatos teve que possuir diploma de graduação em Direito e idade entre 18 e 35 anos, completados até o ingresso no curso de formação. Além disso, é necessário a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. Os aprovados neste cargo receberão remuneração inicial de R$7.932,89.

As outras três vagas serão destinadas a carreira de oficiais engenheiros civis. A vaga exige nível superior em Engenharia Civil e idade mínima de 18 a 30 anos, completados até a data da publicação do edital no Diário Oficial do estado. Além disso, também é exigido a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. Neste caso, a remuneração inicial após o curso de formação será de R$8.786,50.



Em ambos os casos os servidores vão cumprir jornada integral de trabalho. A lotação dos aprovados se dará conforme a necessidade e a política de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.