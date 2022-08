Vagas em Brasília! CFO prorroga prazo de inscrições de concurso

(foto: Agência Brasil/ Divulgação)

Instituto Quadrix, banca organizadora do certame do Conselho Federal de Odontologia (CFO ), adiou o encerramento do prazo de inscrições do concurso. Agora os interessados poderão se inscrever até a proxíma na próxima quarta-feira (10/8). A informação foi divulgada pela banca na página oficial da seleção, por meio de um comunicado. Confira as principais datas:

Período de solicitação de inscrição: 04/07 a 10/08/2022

Último dia para pagamento do valor de inscrição: 11/08/2022

Aplicação das provas objetiva e discursiva: 11/09/2022

Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da prova discursiva: 10/11/2022

Serão admitidas, exclusivamente a inscrição via internet. Interessados podem se inscrever no site da banca. Valor da taxa de inscrição será de R$ 70,00 para os cargos de nível médioe nível técnico e R$ 90,00 para os cargosde nível superior.

Consoante ao CFO, a alteração foi mediante a instabilidade no site do instituto. A explicação foi dada em respostas a concurseiros em post das redes sociais do órgão.

Sobre a seleção

A seleção é para provimento de vagas para formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio, nível técnico e nível superior. Ao todo são ofertadas 300 vagas, sendo 11 para contratação imediata e 289 para formação de cadastro reserva. Veja aqui os cargos que são cotemplados nesta seleção!

Em relação a remuneração, os aprovados receberão ganhos mensais que varia entre R$ 3.025,00 e R$ 9.075,00. Além do salário base serão acrescidos os seguintes benefícios: Auxílio alimentação, no valor de R$ 1.298,00, Plano de Assistência Médica e Hospitalar e Auxílio transporte. Jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

O certame é composto por duas etapas, prova objetiva e prova discursiva, que varia conforme ao cargos escolhido. Ambas serão realizadas no Distrito Federal.

A prova objetiva será composta de 120 itens de peso 1 cada um.Este exame avaliará as habilidades e os conhecimentos básicos, complementares e específicos do candidato. Já sobre a prova discursiva o edital informa "valerá 10 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de temarelacionado aos conhecimentos específicos do cargo".

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes