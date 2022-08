Concurso PCBA: retificação adia provas para setembro

(foto: ALBERTO MARAUX/SSP-BA)

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) banca organizadora do concurso público da Polícia Civil da Bahia , publicou a retificação do cronograma com a data das provas para o cargo de delegado . Com a alteração, aplicação da 1ª etapa: provas objetivas e da 2ª etapa: prova discursiva foram remarcadas para 11 de setembro.

O novo cronograma foi publicado na página oficial do concurso. Edital publicado em abril assegura mil vagas imediatas para cargos de escrivão e investigador



O resultado final e a homologação do concurso para todos os cargos está previsto para novembro, no dia 29. Ambos serão divulgados tanto no Diário Oficial do Estado da Bahia quanto pela banca, na página oficial do certame.

Esta é a segunda retificação após a anulação do exame motivada principalmente pela p meia maratona que ocorreu em Salvador, que afetaria 3 locais do exame, de acordo com a banca. A primeira previa para 21 de agosto a aplicação das provas. Saiba mais em relação a anulação!

Concurso oferece mil vagas

O certame oferta mil vagas imediatas para cargos de escrivão, delegado e investigador, ambas exigem nível superior de formação. Segundo informações da banca organizadora, o certame registrou 44.133 inscrições. O cargo de delegados obteve mais de 11 mil inscrições. As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Investigador de Polícia: 700 vagas, sendo 455 vagas ampla concorrência + 210 vagas para candidatos negros 35 vagas para PCDs;

Delegado de Polícia: 150 vagas, sendo 98 vagas ampla concorrência 45 vagas para candidatos negros 7 vagas para PCDs;

Escrivão de Polícia: 150 vagas, 98 vagas ampla concorrência 45 vagas para candidatos negros 7 vagas para PCDs.

Remuneração

A remuneração inicial oferecida é de 3.031,17 para a carreira de investigador e escrivão de Polícia. Além do vencimento básico de R$ 1.473,18, aprovados ela também será composta por benefícios de R$ 1.558,52 (Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária). De acordo com o edital os salários pode chegar a R$ 4.873,18.

Já para o cargo de Delegado de Polícia, a remuneração inicial é R$ 6.685,6. Ela é composta pelo vencimento básico de R$ 5.077,47, e benefício de R$ 1.608,13 (Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária). Os salários podem ser acrescidos de outras vantagens, podendo chegar a R$ 13.032,44.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernades