Concurso CBM-AM: edital sofre retificação e resultado sairá em dezembro

Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Amazonas (CBM AM) tornou público a retificação do edital do concurso para provimento de 453 vagas, sendo 400 vagas para o cargo de soldado e 53 oportunidades são para 2º tenente . O documento da retificação foi publicado na página da banca do certame, a Fundação Getúlio Vargas.

Consta no documento que foi modificado o item 11, subitens 11.4 e 11.5, referente ao exames médicos, de caráter eliminatório, previsto para ser aplicado no período entre 29 de agosto e 13 de setembro. Com a alteração, o novo corte será de 6 vezes o número de vagas. Serão convocados os candidatos até a 318ª classificação para o cargo de 2º tenente e serão convocados os candidatos até a 2.400ª classificação para o cargo de soldago.



Confira aqui o cronograma com as novas datas!



"Caso não se atinja o percentual de 10% de candidatas do sexo feminino até esta posição, serão convocadas as candidatas mais bem classificadas até que se cumpra este percentual" ressalta a 6ª retificação do edital 01/2021-CBMAM, de 03 de dezembro 2022.



Cabe salientar o documento oficializa o anuncio da ampliação do corte de convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) feito pelo governador de Amazonas, Wilson Lima, em suas redes sociais. “Isso é importante porque dá oportunidade àquele concurseiro que esperou por muito tempo, aquele que se preparou para este certame”, afirmou Lima.



Para ser admitido no cargo, o candidato precisa, entre outros requisitos, ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, idade de até 35 anos, 11 meses e 29 dias.



Esta seleção é constituída de seis etapas. Já foram concluídas três delas, prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos. Além do exame médicos, também compõem o certame: teste de aptidão física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social; todas são de caráter de eliminatório.

Remunerações

A remuneração para o cargo de 2º Tenente, condição alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório, é de R$ 12.468,18. A remuneração para aspirante a oficial, condição alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais, é de RS 9.573,79. Para aluno-oficial, situação definida durante o período do Curso de Formação de Oficiais, a remuneração é de R$ 7.180,34 no primeiro ano e R$ 7.207,88 no segundo ano.



A remuneração para o cargo de soldado, condição alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, é de R$ 4.831,43; para aluno-soldado, situação definida durante o período do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, é de R$ 2.449,10.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.