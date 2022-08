Edital do concurso SEAD-AP é divulgado; salários de até R$ 4,9 mil

Ao todo, 1.182 vagas para preenchimento imediato serão ofertadas, além de mais 3.820 oportunidades para formação de cadastro reserva, para seguir carreira de Professor da Educação Básica e Profissional; Pedagogo; Tradutor intérprete de libras; e cuidador.





As vagas serão divididas em:





Preenchimento imediato:

Cadastro de reserva:

Os professores e pedagogos aprovados receberão a remuneração inicial no valor de R$ 4.917,28. Já o salário para tradutor é de R$ 3.864,62, e para cuidador R$ 2.606,10.





Os interessados em participar do certame deverão se inscrever no site da FGV, no período entre o dia 8 de agosto e 6 de setembro. Para efeturar a inscrição, é necessário fazer o pagamento da taxa no valor de R$ 90,00, para aqueles que quiserem concorrer as vagas de professor, pedagogo e tradutor; e R$ 70,00, para cuidador.