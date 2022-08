Sejusp MG lança edital de concurso com mais de 270 vagas para agente

(foto: Divulgação)

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MP) publicou o edital do concurso para provimento de 270 vagas para agente socioeducativo. Do quantitativo de vagas, 243 são destinadas para homens e 27 para mulheres. Vagas para candidatos portadores de deficiência somam 27. O documento foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais (a partir da página 37) desta sexta-feira (5/8).

Os interessados poderão se inscrever a partir de outubro, a partir das 10h do dia 05, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca que organiza a seleção. Período de inscrições será encerrado em 03 de novembro.

Etapas

A seleção será constituída por seis etapas a seguir:

Prova objetiva e de redação;

Prova de Aptidão Psicológica e Psicotécnica;

Exames médicos;

Prova de Condicionamento Físico;

Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada;

Curso de Formação Técnico Profissional.

A data provável da aplicação das provas objetivas é 18 de dezembro deste ano. Os exames serão composta 60 questões distribuídas de múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 04 (quatro) alternativas e apenas 1 correta. Já na prova a discursiva o candidato será submetido a uma redeção.

O Teste de Aptidão Física será composto teste de barra fixa, abdominal, salto à distância e corrida de 12 minutos. O exame está previsto para maio de 2023.

Sobre a carreira

A carreira de agente socioeducativo possui como requisito apenas o ensino médio completo. A comprovação da escolaridade será feita no ato de posse.

O valor do salário inicial ofertado é de R$5.097,15 para carga horária semanal de 40 horas. O resultado final e a homologação do concurso está previsto para março de 2024.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes