Concurso Adasa: retificação retira vagas de hipossuficientes

documento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (5/8). Com a alteração, os candidatos hipossuficientes foram excluidos, como informa o Item 2 do documento.

O edital de retificação explica que a exclusão destes candidatos foi mediante a inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6.741/2020 ao certame. "Eis que publicada em data posterior a do edital normativo deste concurso público", explica o documento.



As vagas excluídas foram destinadas para a ampla concorrência e agora serão reservadas oportunidades somente para candidatos autodeclarados negros e pardos e portadores de deficiência.



È coerente lembrar que a seleção oferece 75 vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de regulador de serviços públicos e de técnico de regulação de serviços públicos com algumas retificações.

Conforme o documento os candidatos que não irão participar das provas marcadas para este final de semana (7/8) vão receber os valores referentes à taxa de inscrição. Para tal, é necessário que o candidato encaminhe e-mail para concursoadasa_atendimento@iades.com.br, no período de 08 de agosto de 2022 a 12 de agosto de 2022, informando o nome, o número de inscrição e os dados bancários.



Além dessa alteração, também foi modificado o quadro de vagas do concurso, item referente a avaliação do cargo de regulador de serviços públicos.

O Concurso

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) publicou o edital de abertura de seu novo concurso em março de 2020, pouco ante do início da pandemia. O certame está sob a responsabilidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e oferece 75 vagas, sendo 25 para provimento imediato e 50 para formação de cadastro reserva. Há chances para pessoas com nível médio e/ou superior.



O cargo de regulador de serviços públicos, de nível superior, tem salário inicial de R$ 10 mil para 40 horas de trabalho semanal, e oferta as seguintes especialidades: gestão e regulação, engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária, geologia, economia e contabilidade.



Há ainda o cargo de técnico de regulação de serviços públicos, de nível médio, com salário inicial de R$ 4.300, também para 40 horas de trabalho semanal.



Os candidatos serão selecionados mediante provas objetivas para todos os postos; além de provas discursivas, prova de títulos e curso de formação apenas para o cargo de regulador de serviços públicos.



Serão cobradas questões sobre português, administração pública, (noções) direito constitucional, (noções) direito administrativo, língua inglesa (apenas para regulador), conhecimentos sobre o Distrito Federal e RIDE, legislação aplicada sobre os servidores da Adasa, além de conhecimentos específicos.

