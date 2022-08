PGDF divulga resultado provisório das provas objetivas do concurso para procurador

(foto: PG-DF/ Reprodução)

Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) tornou público o resultado provisório das provas objetivas do concurso para procurador categoria I. Os exames foram aplicados em julho e os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios.

O resultado provisório foi divulgado na seguinte ordem:número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na prova objetiva e está disponível na página 87 no Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (5/8).

Segundo a banca organizadora, o Cebraspe, o certame teve uma concorrência de 106,22 por canditado. Foram registradas 6.904 inscrições. É válido lembrar que o concurso foi adiado em razão da necessidade de adequação do cronograma, o edital do certame foi republicado em abril, com novo cronograma.

Além da prova objetiva o concurso é composto também por: provas discursivas, provas orais e avaliação de títulos.

A PGDF visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Das vagas, são 32 de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e sete para pessoas de baixa renda.

Provas

O exame foi composto 200 questões divididas em três grupos:

Grupo 1

Direito Constitucional; Direito Tributário; Direito Processual Tributário; Direito Financeiro e Orçamentário.

Grupo 2

Direito Administrativo; Direito Urbanístico; Direito Ambiental; Direito do Consumidor; Direito Penal; Direito Processual Penal; Conhecimentos sobre o Distrito Federal.

Grupo 3

Direito Processual Civil; Direito Civil; Direito Empresarial; Direito do Trabalho; Direito Processual do Trabalho.

Os exames discursivos estão previstos para os dias 9, 10 e 11 de setembro. Na etapa, os candidatos irão escrever uma redação e responderão a três questões discursivas sobre os grupos.

Ainda de acordo com o cronograma, a prova oral será realizada em 20 de novembro.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.