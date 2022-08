MPMG abre novo concurso com 100 vagas e salários de até R$ 30,4 mil

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) lançou nesta quinta-feira (5/8) mais um edital de abertura de concurso. Desta vez o certame oferta 100 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto, sendo 70 vagas para ampla concorrência, 10 oportunidades são destinadas para candidatos com deficiência e 20 para candidatos negros. Remuneração inicial chega a R$ 30.404,42.

As inscrições poderão ser efetuadas, exclusivamente, através do portal da Gestão de Concursos da Fundep no período entre 05 de agosto a 05 de setembro de 2022. O valor referente à inscrição é de R$ 304,00 e o pagamento deve ser efetuado 06 de setembro.

São requisitos do candidato para ingresso nesta carreira possuir curso de bacharelado em Direito completo, ) possuir, até o término do prazo para a inscrição definitiva, no mínimo, três anos de prática de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso de bacharelado, entre outros.

O certame compõem-se de cinco etapas, sendo elas:

1ª etapa – Prova Preambular, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª etapa – Provas Especializadas, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª etapa – Exame psicotécnico e exames de higidez física e mental, de caráter

subsidiário;

4ª etapa – Provas Orais, de caráter eliminatório e classificatório;

5ª etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

A prova preambular está prevista para o dia 09 de outubro de 2022, de 9h às 13h. O exame é composto por 80 questões objetivas de múltipla escolha ou do tipo certo ou errado, relativas aos Grupos Temáticos. As fases de avaliação será encerrada em 2023, a aplicação das provas orais está prevista para o período de 27 a 31 de março 2023 e 03 a 12 de abril de 2023.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.