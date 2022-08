Concurso da Polícia Civil de Roraima é adiado após extravio de caminhão

PCRR/Divulgação





O comunicado informa que, apesar de não haver sinal ou indício de quebra de sigilo, o governador do Estado decidiu aplicar a prova em outra data.





"A Fundação Vunesp informa que as provas do concurso para a Polícia Civil do Estado de Roraima, previstas para 6, 7, 13 e 14 de agosto de 2022, estão adiadas por decisão tomada após a ocorrência de um desvio de rota de um caminhão que transportava as provas. Ainda que tenha sido constatado que não houve qualquer sinal ou indício de que tenha havido quebra de sigilo das provas, como atestado em nota pela Polícia Civil, por decisão do governador do Estado, as provas serão aplicadas em nova data a ser comunicada oportunamente".

O certame, que seria aplicado neste fim de semana, agora não há previsão de uma nova data para aplicação.

Concurso PC RR

O concurso público da PCRR ofertará 140 vagas para preenchimento imediato, distribuídas entre os seguintes cargos:

Médico Legista de Polícia Civil - 7 vagas

Odonto-Legista de Polícia Civil - 1 vaga

Perito Criminal de Polícia Civil - 9 vagas

Escrivão de Polícia Civil - 51 vagas

Agente de Polícia de Polícia Civil - 52 vagas

Perito Papiloscopista de Polícia Civil - 14 vagas

Auxiliar de Perito de Polícia Civil - 4 vagas

Auxiliar de Necropsia de Polícia Civil - 2 vagas

A carreira de Perito Criminal de Polícia Civil Classe Inicial terá suas vagas distribuídas por especialidade, nas áreas:

Engenharia Mecânica - 1 vaga

Engenharia Civil - 1 vaga

Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica - 1 vaga

Bioquímica, Biomedicina, Ciências Biológicas, Química, Engenharia Química ou Farmácia - 1 vaga

Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas - 1 vaga

Engenharia Florestal - 1 vaga

Geologia, Engenharia de Minas ou Bacharelado em Geografia - 1 vaga

Física - 1 vaga

Computação Científica ou Análise de Sistemas - 1 vaga

As fases do curso serão divididas entre prova objetiva e discursiva, exame psicotécnico, exame médico, prova de títulos e investigação social.