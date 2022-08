FGV divulga resultado definitivo da prova discursiva do concurso para o TCU

TCU/Divulgação Por: Yasmin Rajab

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso do Tribunal de Contas da União (TCU), divulgou na segunda (1/8) o resultado definitivo da prova discursiva, aplicada no dia 22 de maio.

Além dos nomes dos candidatos aprovados, também foram divulgado os convocados para as etapas de perícia médica e heteroidentificação, ambas serão realizadas no dia 7 de agosto, às 9h.

As provas foram divididas em duas etapas: prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório; e Programa de formação, de caráter eliminatório.

Segundo a FGV, o concurso contabilizou 19.932 inscrições, o que significou uma demanda de 966,60 candidatos por vaga.

O concurso TCU oferta ao todo 20 vagas para início imediato, destinadas ao cargo de Auditor Federal de Controle Externo, com a remuneração inicial no valor de R$ 21.947,82.