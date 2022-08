Concurso SEE-DF: período de inscrições já está aberto

(foto: Freepik/Divulgação)

Começou nesta terça-feira (2/8) e vai até 31 de agosto o prazo de inscrições do novo certame da Secretaria de Educação do Distrito Federal . Os candidatos podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Quadrix. As taxas de participação são de R$ 56 (gestor) e R$ 83 ( professor e pedagogo).

A seleção oferta 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior. Deste quantitativo, 812 são para contratação imediata e 3.442 são destinadas para formação de cadastro reservas. As oportunidades são para nível superior e abrangem os cargos de professor de educação básica, pedagogo e analista de gestão educacional da carreira assistência à educação.

Consoante com o edital, o certame SEEDF será composto por seguintes etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter classificatório. A primeira etapa está prevista para ser aplicada em 16 de outubro. Confira aqui as principais datas da seleção.

Da distribuição de chances

Professor de educação básica e pedagogo – Orientador educacional:

3.880 vagas para professor, sendo 776 vagas imediatas e 3.104 para cadastro de reserva

100 vagas para pedagogo, sendo 20 vagas imediatas e 80 para cadastro de reserva

A remuneração ofertada para ambos os cargos é de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade Pedagógica –GAPED (R$ 1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão.

Analista de gestão educacional da carreira assistência à educação:

16 vagas imediatas

258 cadastro reserva

A jornada de trabalho para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão educacional, da carreira assistência à educação de 40 horas semanais,e a remuneração é de R$ 3.261,59, adicionada da Gratificação de Incentivo à Carreira –GIC (R$ 815,40) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão.

A lotação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados será em uma das Sedes Administrativas da Secretaria de Educação ou das Unidades Escolares, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com a natureza e as atribuições dos cargos e as necessidades da Secretaria.

*Estagiária sob supevisão de Vinicius Nader