Concurso Terracap: convocação dos candidatos foi publicada no DODF

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

O certame, que foi aplicado em 2017, ofertou 33 vagas para preenchimento imediado, sendo 7 para nível médio e 26 para nível superior, além de outras 390 oportunidades para cadastro reserva.

O concurso ofereceu vagas para os cargos de administrador, analista de sistemas, arquiteto, contador, economista, psicólogo, publicitário e engenheiro, em diversas especialidades de atuação, como engenharia agrônoma, engenharia ambiental, engenharia civil, entre outras. Já as vagas de nível médio foram direcionadas para técnico administrativo, técnico em fiscalização e topógrafo.

A remuneração foi entre R$ 7.951,13 e R$ 11.717,56, além de oferecer benefícios como vale alimentação/refeição, auxílio educação, auxílio saúde, plano odontológico e auxílio creche.

Provas

As provas foram aplicadas em 14 de maio de 2017, para nível médio, e 7 de maio de 2017, para nível superior. A banca responsável pela aplicação do certame foi o Instituto Quadrix.

Além da prova objetiva, o concurso contou com prova discursiva, para todos as vagas; perícia médica, de caráter, para o candidato que se declarar com deficiência e teste de aptidão física (TAF), de caráter eliminatório, somente para os empregos de técnico em fiscalização e topógrafo.