Brasília Ambiental: órgão convoca aprovados em primeira e segunda chamadas

Os candidatos devem comparecer na sede do Instituto Brasília Ambiental entre os dias 3 e 4 de agosto. O não comparecimento no período estipulado será caracterizado como desistência da vaga.

O candidato deve levar original e cópia da carteira de identidade, CPF, documento que comprove a regularidade da situação militar, certidão de casamento ou união estável, número do PIS/PASEP, título de eleitor, duas fotos 3x4, comprovante de abertura de conta no BRB, declaração do endereço residencial, tipo sanguíneo, carteira de habilitação, certificado/ declaração de curso(s) de capacitação – brigadista de combate a incêndios florestais, comprovante de escolaridade do enino médio ou superior, declaração de esperiências profissionais, certidão de antecedentes criminais e de quitação eleitoral. Saiba mais detalhes!