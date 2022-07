CRMV-DF divulga gabarito preliminar da prova objetiva

(foto: FOTO: ED ALVES/CB/D.A. PRESS)

O gabarito preliminar da prova objetiva do concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF) já está divulgado. Ele está disponível no site da banca organizadora, o Instituto Ibest. Este certame oferece 26 chances imediatas para agentes administrativos e agentes de fiscalização, além de formação de cadastro de reserva.

O período recursal se encerra em 27 de julho às 18h. "Para isso, o candidato deverá acessar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso no site www.institutoibest.org.br, pela área do candidato. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão"salienta a organizadora" explica a organizadora.

Os exames foram aplicados em 24 de julho. Eles foram compostos por 120 questões e possuem caráter eliminatório e classificatório. Os itens foram no modelo certo ou errado, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Consta no documento que o gabarito definitivo e o resultado preliminar da prova objetiva serão divulgados em agosto, no dia 2.

Segundo o edital de abertura, a nota final do canditado será igual à nota obtida nas provas objetivas. É válido ressaltar que os candidatos à vagas reservadas para negros ou pardos ou que possuam alguma deficiência serão submetidos a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação, respectivamente.

Aprovados receberão um subsídio mensal de R$ 2.000, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além de do vencimento base será acrescidos os seguintes benefícios:

a) Auxílio-alimentação, no valor de R$ 1.200 por mês;

b) Auxílio-remédio, no valor de até R$ 300 por mês;

c) Auxílio-transporte, conforme legislação;

d) Assistência pré-escolar, até 6 anos de idade, no valor de até R$ 45 por mês; e

e) Plano de assistência médica com coparticipação.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader