Instituto AOCP divulga gabarito preliminar do concurso da PM-GO

O Instituto AOCP divulgou o gabarito preliminar das provas objetiva e discursiva para o cargo de 2º tenente QOS (médico/odontólogo/psicólogo) do concurso da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). Os exames foram aplicados no último domingo (24/6) em Goiânia.

O documento traz as notas das provas conforme o cargo pretendido e pela versão que o candidato realizou o teste. Os candidatos que não concordarem com os resultados podem entrar com pedido de recurso no período que será encerrado na próxima quinta-feira (28/7) às 23h59. Os recursos podem ser feitos por meio site do Instituto AOCP.

A prova objetiva e dicursiva é a primeira fase do concurso PM-GO. Ainda compõem o certame as seguintes fases: Teste de Aptidão Físico (TAF), exames médicos e psicológico e investigação social. Na prova objetiva, serão cobrados conhecimentos em língua portuguesa, realidade étnica, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e questões específicas.

Dois editais

A Polícia Militar de Goiás à época lançou dois editais. Juntos os documentos somam 1670 vagas. Um deles oferta 150 vagas, sendo 100 cadetes (90 homens e 10 mulheres) e 50 são para oficiais médicos, odontológicos e psicólogos. Já o segundo oferece 1.520 vagas, sendo 1.500 para soldados combatentes e 20 para soldados músicos. As oportunidades estão distribuídas por diversas sedes regionais. Ganhos mensais podem chegar a R$ 13.901,60 e variam conforme o cargo.

Para se candidatar a um dos cargos foi necessário nível superior completo. Além disso, era exigido que os candidatos tivessem entre 18 e 30 anos de idade, com exceção do cargo de oficiais, em que idade pode chegar a 35 anos e para a função de cadete, 32 anos. Dentre os requisitos também é preciso possuir habilitação na categoria "B" e a altura mínima exigida é de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

