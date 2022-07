DPE-MT retifica edital de concurso para defensor; cronograma é alterado

O presidente da comissão de concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE-MT), Clodoaldo Queiroz, retificou o edital do certame. Foram alteradas, além do cronograma da seleção, o item 3.19.7, referente as insçriões, e o item 4.2, sobre as inscrições para os (as) candidatos(as) com deficiência. O documento com as alterações foi publicado no site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas.

Segundo o documento, após a modificação o item 3.19.7 assegura a compensação do tempo despendido na amamentação em favor da candidata lactante. O tempo de reposisão será proporcional ao tempo dedicado à amamentação. Já a nova redação do item 4.2 as referente aos critérios para as vagas destinadas a candidatos portadores de alguma deficiência.

A aplicação dos exames referente à segunda etapa da seleção será no dia 14 de janeiro de 2023, no turno vespertino, a primeira prova escrita específica e no dia 15 de janeiro de 2023 a segunda e terceira prova escrita específica.

Publicação do resultado das provas escritas específicas: 01/03/2023

Vista das provas escritas específicas: 02/03/2023 a 03/03/2023

Prazo para interposição de recurso quanto ao resultado das provas escritas específicas: 06/03/2023 a 08/03/2023

Publicação do resultado das provas escritas específicas, após recurso: 19/04/2023

A retificação não modifica o prazo de inscrições Portanto, o período para se inscrever segue aberto e será encerrado em 12 de agosto. Os interessados poderão se inscrever no site da banca. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 321 poderá ser efetuado até o encerramento do prazo das inscrições.

O concurso público que oferta 20 vagas para cargos vagos de Defensor Público de 1ª Classe, bem como da realização de cadastro de reserva e regido pelo edital nº 01/2022. Aprovados receberão um subsídio mensal de R$ 24.895,4. Saiba mais