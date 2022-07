Curitiba abre mais de 900 vagas com salários de até R$ 6,6 mil

Prefeitura Municipal de Curitiba publicou novos editais de concurso e do processo seletivo público. Ao todo, são nove documentos que somam mais de 900 vagas! O concurso público será para as áreas de Saúde, Educação, Saúde Ocupacional e Ação Social (vagas exclusivas para a Fundação de Ação Social, a FAS).

São 905 vagas contemplando cargos de nível básico, médio, técnico e superior. "Escolhemos algumas carreiras para as quais não fazíamos concurso público há muitos anos. O maior número de vagas é para a área da Educação. Serão 589 para professores e inspetores, mais de 65% do total das vagas”, disse o prefeito Rafael Greca

“Pela primeira vez, o concurso da Prefeitura de Curitiba terá reserva de vagas para candidatos autodeclarados da população negra e dos povos indígenas” ressalta a Prefeitura.

A aplicação das provas de conhecimento está prevista para o dia 27 de novembro no período da manhã e no da tarde, conforme o cargo escolhido pelo candidato. “A principal recomendação a todos os interessados é para que leiam com atenção o edital conforme a carreira escolhida”, orienta a Prefeitura.

Os salários para as carreiras designadas para o concurso variam de R$ 1.708,88, valor que recebem os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, até R$ 6.627,27, salário de médicos e cirurgiões-dentistas, considerado o vencimento básico e a gratificação de risco de vida e saúde.

Inscrições

As inscrições ficarão abertas no período entre 2 de agosto e 12 de setembro. O valor da taxa de inscrição varia conforma o cargo, sendo R$ 60 (vagas de nível básico), R$ 80 a R$ 100 (para os cargos de nível médio) e R$ 120 (os de ensino superior). Interessados podem se inscrever atrvés do site da banca organizadora, UFPR.

Podem solicitar a isenção da taxa candidatos doadores de sangue e aos que comprovarem inclusão no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastro deve ter sido feito pelo menos 45 dias antes do início das inscrições.

Vagas, nível de escolaridade, carga horária semanal, salários e editais

Saúde – 243 vagas

Agentes Comunitários de Saúde (57 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 1.708,88

Edital

Agentes de Combate às Endemias (11 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 1.708,88

Edital Auxiliares de Saúde Bucal em Saúde Pública (12 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 1.753,36

Edital Cirurgiões-Dentistas (25 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Enfermeiros (20 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital Farmacêuticos Bioquímicos (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Fisioterapeutas (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Fonoaudiólogos (5 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Médicos – área de atuação Médico (30 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Psicólogos (15 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (35 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

Técnicos de Saúde Bucal em Saúde Pública (20 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

Terapeutas Ocupacionais (3 vagas)

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Edital

Educação (589 vagas)

Professores de Educação Infantil (256 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Edital

Auxiliares de Serviços Escolares (175 vagas)

Nível básico

40 horas semanais

Salário: R$ 1.761,25

Edital

Profissionais do Magistério Docência I (147 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

Edital

Profissionais do Magistério Docência II – Educação Física (11 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

Edital Assitência Social (67 vagas)

Educadores Sociais (65 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Edital

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (2 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Edital

Saúde Ocupacional (6 vagas)

Médicos Peritos (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital

Médicos do Trabalho (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Edital