UEG publica 3 editais de concurso, que somam 146 vagas

Universidade Estadual de Goiás (UEG) lançou três editais de abertura de concurso público que juntos somam 146 vagas. O concurso prevê o preenchimento de postos e cadastro de reserva voltados para professores dos cursos das áreas de Ciências Agrárias e Sustentabilidade (38 vagas); Ciências da Saúde e Biológicas (36 vagas); e Ciências Tecnológicas (72 vagas). Confira abaixo os editais:

“O concurso vem para suprir a demanda de docentes, tendo em vista as necessidades da Universidade, que oferece cursos de graduação em todas as regiões do estado”, afirma a UEG.

As inscrições poderão ser realizadas entre 30 de agosto e 29 de setembro no site da universidade . O valor da taxa de inscrição é de R$ 250. Solicitação de isenção da taxa de inscrição pode ser feita entre 10 e 15 de agosto.

Etapas do concurso

As etapas do certame totalizam cinco etapas, sendo elas:

prova objetiva;

prova dissertativa;

prova didática;

avaliação de títulos e produção científica; e

avaliação multiprofissional.

As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas em vários municípios goianos, dentre eles Anápolis, Trindade e Pires do Rio no dia 23 de outubro. A prova objetiva será de múltipla escolha, com 5 proposições para cada questão e apenas 1 (uma) alternativa correta, sendo de caráter classificatório.

As demais etapas serão realizadas na cidade de Anápolis e Região Metropolitana de Goiânia, conforme os editais de convocação.





A previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em abril de 2023.Aprovados receberão salários que podem chegar até a R$ 3.836,24 para uma jornada de trabalho mensal de 40 horas.Os selecionados serão lotados de acordo com quadro de vagas disponíveis nos editais.