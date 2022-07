Tribunal de Justiça do Amazonas prorroga prazo de vigência do certame

Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) autorizou a prorrogação do período de validade do certame regido pelo Edital n.º 1/2019 –TJAM. A decisão foi tomada em sessão do pleno na terça-feira (19/7).





“A inclusão do tema da prorrogação do concurso na pauta da sessão do colegiado leva em consideração os princípios da continuidade dos serviços públicos de eficiência, impessoalidade, transparência e responsabilidade fiscal”afirma o TJAM .





Consta no item 13.29 do edital, que o prazo de vigência do concurso é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, ou seja, até 13 de agosto de 2022, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, portanto o prazo de vigência se estenderá até 2024.





Segundo informações da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) do TJAM, desde o início das nomeações em agosto de 2020, ao todo foram realizadas 378 nomeações para a capital, Manaus, adentrando no cadastro de reserva.

Sobre o certame





A seleção foi organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e conteve duas etapas, sendo elas: provas objetivas para todos os cargos, além de avaliação de títulos para nível superior.





A remuneração oferecida era de R$ 8.936,96 para analista judiciário em suas diversas especialidades e R$ 4.558,34 para técnico judiciário. Era acrescido no salário base, R$ 1.761,20 de auxílio-alimentação e R$ 412,34 de auxílio-saúde.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader