MPSC: prazo para interpor recurso contra prova objetiva é divulgado

(foto: Divulgação) O prazo para interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva do concurso para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina começa nesta quarta-feira (20/7) e vai quinta-feira (21/7). A informação foi divulgada pela banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O recurso deverá ser apresentado no site da FGV





O concurso oferece vagas para os cargos de Analista de Dados e Pesquisas, Analista em Administração, Analista em Contabilidade, Analista em Engenharia Civil, Analista em Serviço Social, Analista em Tecnologia da Informação e Auxiliar do Ministério Público do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, conforme consta no edital





O resultado preliminar da prova objetiva no dia 12 de julho e retificado no dia 19 do mesmo mês. Para conferir, basta clicar neste link. A avaliação foi realizada nos níveis médio (60 questões) e superior (80 questões). As remunerações variam de R$ 6.233,73 a R$ 8.040,06, com o acréscimo do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.836,74.





Confira a distribuição das vagas: