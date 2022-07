Concurso PMGO: Provas para tenente serão aplicadas no domingo (24/7)

(foto: Divulgação/PMGO)

As provas objetiva e discursiva para o cargo de 2º tenente QOS (médico/odontólogo/psicólogo) do Polícia Militar de Goiás serão aplicadas no domingo (24/7), em Goiânia. O valor do salário para o cargo está previsto em R$ 13.901,60. Para saber mais sobre o horário e local de prova, o candidato deve acessar o cartão de infomação, disponibilizado no Instituto AOCP.