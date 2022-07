Concurso SEE-PE: segundo edital do concurso é lançado e oferta 596 vagas

(foto: USP/ Divulgação)

O Governo de Pernambuco, lançou edital do novo concurso da Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE) . O certame oferece 500 vagas para os cargos de analista em gestão educacional e 96 para assistente administrativo educacional. O documento foi publicado, nesta quarta-feira (20/7), no Diário Oficial do estadual