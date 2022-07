TJDFT: banca divulga lista dos candidatos que terão provas discursivas corrigidas

A lista dos candidatos que trão as provas discursivas corrigidas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) foi divulgada nesta segunda-feira (18/7), no site da Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora do certame. Confira a lista aqui!

As provas discursivas, assim como as objetivas, foram aplicadas no dia 29 de maio. O concurso é para o provimento de vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário do órgão. Os aprovados receberão remuneração inicial de R$7.591,36 para os cargos de nível intermediário e R$12.455,30 para carreiras que exigem o nível superior.

O concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios visa preencher 112 vagas, sendo 88 vagas para a carreira de analista judiciário e 24 chances para técnico judiciário. Além disso, 5% das oportunidades serão destinadas a candidatos com deficiência e o percentual de 20% aos candidatos que se autodeclararam negros, conforme legislação pertinente.

