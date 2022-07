Especialistas apontam as expectativas para o concurso do Senado

Prédios do Senado em Brasília (foto: DIVULGAÇÃO/SENADO )





A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi escolhida como banca organizadora do concurso do Senado Federal. A nova seleção ofertará mais de mil vagas , sendo 19 vagas imediatas e 989 para formação do cadastro de reserva, totalizando 1.008 vagas. As remunerações iniciais chegam a R$ 34 mil. Com a banca já definida, a publicação do edital se torna iminente.









Para Victor Dalton, sócio-fundador do Direção Concursos, professor de Informática e Consultor da Câmara dos Deputados, o que falta para que o edital seja lançado é a definição dos locais e datas viáveis das provas. “Ano eleitoral, final do ano, pode ser que a banca tenha alguma dificuldade para fechar essas datas”, explica.





Victor comenta ainda acerca do que o concurseiro pode esperar da banca organizadora. “São questões de enunciados longos, alternativas longas e questões que desgastam o candidato”, avalia. Portanto, o professor recomenda estudar bem a teoria de determinados temas, passando por todo o edital. “Não pode cometer o erro grave de somente se basear nos exercícios para entender como a banca deverá cobrar os assuntos. A FGV sabe trazer questões novas, abordando um aspecto da teoria que não foi cobrado em provas anteriores”, pontua Victor Dalton.





Além disso, o professor Rodrigo Lima chama a atenção para as mudanças nas vagas para Policial Legislativo. “É preciso dar atenção para a mudança nas vagas para Policial Legislativo, que passaram a exigir nível superior. Essa é uma reivindicação da classe. Os profissionais almejam ter um aumento salarial e um plano de carreira condizente com a formação exigida no edital. Mas, em termos de concorrência, essa mudança não é muito relevante porque o nível técnico dos candidatos é muito alto. Lembrando que estamos falando sobre um dos melhores concursos do país”, pontua.

Último concurso

O Senado não realiza concurso público há 11 anos, na última seleção as provas objetivas dos quatro editais tiveram em comum as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Conhecimento Específicos e Gerais. Confira aqui mais disciplinas do último concurso da Casa!