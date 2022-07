TJPE lança edital de novo concurso, Salário inicial é de R$ 30 mil

(foto: TJ-PE/ Divulgação)

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) publicou nesta terça-feira (19/7) o edital de um novo concurso. O certame oferta 30 vagas, além do cadastro de reserva para cargo de juiz substituto. Desse total de vagas, 22 são para ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e seis para pessoas negras (pretas e pardas). O valor do salário é de R$ 30.404,40.

As inscrições poderão ser feitas no período entre 16h de 25 de julho e 16h de 1º de setembro de 2022 no site da Fundação Getúio Vargas (FGV), banca organizadora. O valor da taxa é de R$ 304,00.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que possuam renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo, doadores de sangue e medula, doadores de livros ao Banco do Livro do estado de Pernambuco e candidatos com deficiência podem solicitar isenção da taxa de inscrição no período entre 25 e 29 de julho.

Sobre as etapas

O certame será composto por cinco etapas. As quatro primeiras são de caráter eliminatório e classificatório. Já a última e de caráter somente classificatório.

A primeira etapa será composta por provas objetivas seletivas que está prevista para serem aplicadas em 16 de outubro de 2022, das 13h às 18h, preferencialmente em Recife (PE). O exame será contituído por 100 questões.

Já segunda etapa, será de eliminatória e classificatória, e consiste na aplicação de três provas escritas, sendo uma discursiva, e duas de práticas de sentença, sendo uma criminal e outra cível. A aplicação destes exames será em três dias com cinco horas cada.

A terceira é divida em sindicância da vida pregressa e investigação social, além de exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico. A quarta etapa, será uma prova oral e a quinta etapa será a de avaliação de títulos.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader