TCE-AL publica edital para concurso com salário de R$ 7 mil

O edital para o próximo concurso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas foi publicado na segunda-feira (18/7), no site da banca organizadora do certame, a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes). Ao todo, serão ofertadas 32 vagas para os cargos de agente de controle externo, agente contabilista e agente de controle interno.





As inscrições serão feitas pela internet, no site da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Federal de Alagoas (www.copeve.ufal.br/sistema) sendo necessário o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 175,00. O período de inscrição começa no dia 27 de julho e termina em 29 de agosto.





A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 23 de outubro e o resultado, para o dia 30 de novembro. A prova será composta por 100 questões, abordando língua portuguesa, administração pública, auditoria governamental, controle externo, direito administrativo, conhecimentos específicos e especializados.

Para todas as funções ofertadas pelo certame, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A remuneração inicial é de R$ 7 mil. Saiba mais detalhes aqui! Os cargos foram distribuídos da seguinte forma:





Agente de Controle Externo/ Administração:

Requisitos: Ensino superior completo em Administração de Empresas ou Pública.

Vagas: 4

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 1





Agente de Controle Externo/ Ciências Contábeis:

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis

Vagas: 16

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 3





Agente de Controle Externo/ Ciências da Computação e Informática:

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências da Computação e Informática

Vagas: 1

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 0





Agente de Controle Externo/ Direito:

Requisitos: Ensino superior completo em Direito

Vagas: 6

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 1





Agente de Controle Externo/ Engenharia Civil:

Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Civil

Vagas: 2

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 0





Agente de Controle Externo/ Engenharia Ambiental:

Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Ambiental

Vagas: 1

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 0





Agente contabilista:

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis

Vagas: 1

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 0





Agente de Controle Interno:

Requisitos: Ensino superior completo em Administração de Empresas ou Pública ou ensino superior completo em Ciências Contábeis ou ensino superior completo em Direito.

Vagas: 1

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 0





Última seleção

O TCE-AL realizou um concurso pela última vez em 2007 no qual foram ofertadas 13 vagas para os cargos de Analista de Sistemas, Bibliotecário, Programador, Auditor e Procurador. A seleção teve como banca organizadora a Fundação Carlos Chagas (FCC).





A seleção foi composta por provas de caráter eliminatório e classificatório e de títulos de caráter classificatório somente para os cargos de Auditor e Procurador.

