DPDF publica resultado provisório da fase de heteroidentificação

(foto: DPDF/ Divulgação)

É válido ressaltar que o resultado já estava disponível no site do Cebraspe, empresa organizadora do concurso. Os candidatos que não foram considerados negros no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração já podem ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação, bem como interpor recurso contra o indeferimento. O prazo recursal será encerrado quarta-feira (20/7).

O edital de resultado final desta etapa da seleção e de convocação para o desempate de notas (se houver) será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no site do Cebraspe na data provável de 29 de julho de 2022, assim afirma o documento.

A seleção

O edital deste concurso para Analista de Apoio, de nível superior, foi publicado em julho de 2020. No entanto, por causa da pandemia de Covid-19 ficou supenso até dezembro de 2021. As provas objetivas foram realizadas em fevereiro de 2022.

A seleção oferta 60 vagas imediatas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal. A remuneração inicial é de R$ 5.241,22 e a carga horária segue sendo 35 horas semanais. Os participantes devem ter ensino superior em alguma das seguintes áreas:

Direito





Administração





Arquivologia





Arquitetura





Jornalismo





Contabilidade





Economia





Engenharia Civil





Informática - Banco de Dados





Informática - Desenvolvimento de Sistemas





Informática - Redes





Psicologia





Serviço Social

