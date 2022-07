PCDF retifica resultado final da prova discursiva do concurso para agente

A Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (ESPCDF) retificou o resultado final da prova discursiva, do concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (19/7), na página 34. A modificação é referente a erro material.

Confira o documento aqui

No último dia 12 de julho, foi divulgado o resultado final da avaliação biopsicossocial, somente para os candidatos que se declararam com deficiência, além do resultado final dos exames biométricos e avaliação médica. O domento covoca os candidatos aprovados nestas etapas para a prova de capacidade física e para a sindicância de vida pregressa e investigação social e também divulga a retificação do subitem 15.1 do Edital nº 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, e suas alterações.





As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, somente para os candidatos que se declararam com deficiência, e nos exames biométricos e avaliação médica, para todos os candidatos, estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 19 de julho, no site da banca, o Cebraspe.









Teste de aptidão

A prova de capacidade física está prevista para ser aplicada no período entre e 22 a 30 de julho de 2022. Cada teste físico valerá de zero a 100 pontos, devendo o candidato atingir um aproveitamento mínimo de 50% da pontuação para ser aprovado em cada teste específico, nos termos do §1º do art. 54 da Portaria nº 6/2016 da PCDF.





A candidata grávida deverá enviar, via upload, também no site do Cebraspe no período entre 13 de julho de 2022 e 15 de julho de 2022 o atestado médico, no qual deverá constar, expressamente, o estado de gravidez, o período gestacional em que se encontra, a data provável do parto, bem como a data, a assinatura, o carimbo e o CRM do profissional que o emitiu.





1.800 oportunidades

A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1.800 vagas para agente da Polícia Civil, sendo 600 vagas imediatas, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.





A seleção teve, inicialmente, o cronograma atrasado devido à pandemia da covid-19. As provas, previstas para serem aplicadas em outubro de 2020, só ocorreram em 22 de agosto de 2021.