UnDF retifica edital de concurso e altera período de inscrições

(foto: USP/ Divulgação)

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) retificou o edital do concurso público para provimento dos cargos da carreira magistério superior. O edital de retificação foi publicado nesta sexta-feira (15/7) no Diário Oficial do Distrito Federal. Dentre as principais alteraçãos está relacionada a taxa de inscrição, cargos, conteúdo programático, cronograma do edital e questões da prova objetiva.

Agora os interessados poderão se inscrever no período entre 03 e 16 de agosto, de forma exclusiva pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do certame. O novo valor das inscrições variam de acordo com a carga horária:

R$ 188,90: para os cargos com carga horária de 40h;

R$ 99,00: para os cargos com carga horária de 20h

Podem solicitar isenção de inscrição pessoas doadoras de sangue; pessoas que tenham prestado serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais e inscritos em programas sociais do governo do Distrito Federal. O novo prazo de solicitação de isenção de taxa de inscrição será entre 16 e 22 de julho. Ademais, para doadores de medula óssea haverá ainda redução de 50% do valor da taxa.

O documento também apresentou as modificações relacionadas a informações dos cargos ofertados pelo concurso. É valido lembrar que a seleção oferece oferece 1.400 vagas, totalizando 350 vagas para provimento imediato e 1.050 para o cadastro reserva, as chances são distribuídas da seguinte forma:

250 vagas imediatas para professor de educação superior e 750 para a formação de um cadastro reserva para o cargo;

100 vagas imediatas cargos de tutor de educação superior e 300 para o cadastro reserva do cargo;

Confira aqui , a partir da página 83, todas as alterações relacionadas a carga horária, distribuição de vagas entre as especialidades e requisitos específicos, além das alterações no conteúdo programático!

O certame será composto por duas etapas. A primeira é divida por provas objetiva e discursiva, ambas possuim caráter eliminatório e classificatório. Já segunda contemplará curso de formação e prova de títulos, no qual as duas são de caráter unicamente classificatório. Com as retificações no cronograma do concurso os exames da primeira fase estão previsto para o dia 23 de outubro. Saiba mais sobre as etapas aqui!

Aprovados receberão um subsídio mensal que varia entre R$ 2.200,00 e R$ 5.200,00 no qual varia de acordo com a carga horária e nível de formação.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes