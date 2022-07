Brasília Ambiental divulga resultado final da primeira etapa da seleção

O resultado é referente a etapa análise documental de identificação e curricular dos candidatos. O documento também convoca aprovados para segunda fase da seleção que consiste na aplicação dos Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA) e Teste de Aptidão Física (TAF) e , que estão previsto para serem aplicados no dia 18 e 19 de julho respectivamente.

Estão sendo ofertadas 150 oportunidades para contratação temporária, no qual estão divididas da seguinte forma: seis supervisores de brigada, 24 chefes de brigada e 120 brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais.

Inscritos tiveram que possuir diploma ou declaração de participação em curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal. Para os cargos de chefe de brigadas e supervisores, foi requisitado também nivél médio completo, além de carteira de habilitação no mínimo “B”. Já para os brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais, um dos pré-requisitos é ser alfabetizado.

A remuneração mensal para brigadistas é de R$ 2.666,40; para chefes de brigada é de R$ 3.333,00 e para os supervisores de brigada de R$ 3.999,60. Saiba mais aqui!

Da segunda fase

O Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA) será realizado no Parque Nacional de Brasília (Água Mineral de Brasília) Endereço: s/n, SMAN - Zona Industrial, Brasília - DF, com início previsto para 8h. Já o O Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado no Parque Nacional de Brasília (Água Mineral de Brasília) Endereço: s/n, SMAN- Zona Industrial, Brasília - DF, com início previsto para 14h.

O candidato poderá, se necessário, solicitar, mediante justificativa, a troca do dia da realização do TAF e THUFA, enviando um e-mail para digep@ibram.df.gov.br

O candidato deve ser trajado de calça comprida, camisa ou camiseta de manga curta ou longa e calçado fechado apropriado e deve comparecer no local da prova com uma hora de antecedência.

O candidato que estiver concorrendo a mais de um cargo fará as provas da 2ª etapa apenas uma vez e sua nota terá validade para todos os cargos aos quais estiver concorrendo.

*Estagiária dob supervisão de Mariana Fernandes