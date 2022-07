CBM-RO publica edital de concurso para oficiais com inicial de R$ 8 mil

Governo de Rondônia/Reprodução (foto: Governo de Rondônia/Reprodução) Atenção, concurseiros de Rondônia! O governo publicou mais um edital para a carreira militar. Desta vez, as oportunidades são para oficiais do Corpo de Bombeiros Militares do estado. O concurso visa o preenchimento de oito vagas para oficiais, cargos de nível superior.





Para o cargo de oficial combatente, serão destinadas 5 vagas. Os interessados devem possuir diploma de graduação em Direito e idade entre 18 e 35 anos, completados até o ingresso no curso de formação. Além disso, é necessário a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. Os aprovados neste cargo receberão remuneração inicial de R$7.932,89.





As outras três vagas serão destinadas a carreira de oficiais engenheiros civis. A vaga exige nível superior em Engenharia Civil e idade mínima de 18 a 30 anos, completados até a data da publicação do edital no Diário Oficial do estado. Além disso, também é exigido a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. Neste caso, a remuneração inicial após o curso de formação será de R$8.786,50.





Em ambos os casos os servidores vão cumprir jornada integral de trabalho. A lotação dos aprovados se dará conforme a necessidade e a política de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

Inscrições

Os interessados em uma vaga como oficial do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia poderão se inscrever apartir do dia 19 de julho , pelo site do Cebraspe, organizador da seleção. As inscrições ficarão abertas até o dia 10 de agosto.





Para se candidatar, é necessário preencher o formulário e quitar o boleto da taxa de inscrição, no valor de R$204,96, com vencimento programado para 2 de setembro.





Haverá isenção da taxa para doadores de sangue; doadores de medula óssea; doadores de órgãos e/ou tecidos; hipossuficientes; eleitor convocado para prestar serviço à Justiça Eleitoral.

Provas em outubro

As provas objetivas e discursivas do concurso CBM-RO estão previstas para serem aplicadas no dia 9 de outubro, no turno matutino e vespertino, respectivamente. Os exames serão ofertados nos municípios de Ariquemes/RO, Cacoal/RO, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO e Vilhena/RO.

Ao todo, os candidatos serão submetidos a cinco etapas. Veja:

1ª fase: prova objetiva;

2ª fase: prova discursiva;

3ª fase: prova de aptidão física;

4ª fase: exame psicotécnico; exames médicos e toxicológicos; investigação social;

5ª fase: prova de títulos.





Nas provas objetivas, os candidatos deverão responder a questões de múltipla escolha, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Oficial combatente:

Direito Penal Militar: 15 questões;

Direito Processual Militar: 10 questões;

Direito Penal: 5 questões;

Direito Processual Penal: 5 questões;

Direito Civil: 5 questões;

Direito Administrativo: 15 questões;

Direito Financeiro: 5 questões;

Direito Ambiental: 5 questões;

Direito Constitucional: 10 questões;

Legislação Institucional: 10 questões;

Legislação Institucional: 5 questões;

História e Geografia de Rondônia: 10 questões.

Oficial complementar - Engenheiro Civil:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 15 questões;

História e Geografia de Rondônia: 10 questões;

Informática Básica: 10 questões;

Conhecimentos na Área de Formação: 25 questões;

Instruções Técnicas do CBM/RO: 25 questões.





Já na avaliação discursiva, os candidatos vão precisar responder a quatro questões dissertativas sobre Legislação Institucional para oficiais combatentes e Segurança e Proteção Contra Incêndio e Pânico para oficiais complementares.





Segundo o edital normativo, apenas terão as provas discursivas corrigidas os primeiros 600 colocados nas provas para oficial combatente e 200 para oficial complementar. Os classificados nas duas primeiras etapas serão convocados para a prova de aptidão física, que vai exigir os seguintes exercícios:

barra fixa/suspensão isométrica;

abdominal Curl Up;

teste de corrida de 12 minutos; e

natação de 50 metros.





Homens e mulheres serão avaliados por diferentes padrões.





O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.