Concurso PCDF: sai resultado final de exames e convocação para teste físico para escrivães

PCDF/Divulgação (foto: PCDF/Divulgação) concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ).

A lista com os nomes dos convocados foi publicada na página 119 do Diário Oficial do Distrito Federal , nesta terça-feira (12/7). A prova de capacidade física será realizada no período de 5 a 7 de agosto de 2022. Para consultar os locais e horários dos testes físicos, o candidato deverá consultar a página oficial do concurso , no site do Cebraspe, organizadora, a partir do dia 2 de agosto de 2022. O candidato somente poderá realizar a prova de capacidade física no horário e no local designado na consulta individual disponível no site da banca.

Prova de capacidade física

Cada teste físico valerá de zero a 100,00 pontos, devendo o candidato atingir um aproveitamento mínimo de 50% da pontuação para ser aprovado em cada teste específico. Será considerado apto na prova de capacidade física o candidato que atingir a performance mínima na prova.





Será eliminado ou considerado inapto o candidato que não obtiver no somatório total das notas de todos os testes da prova de capacidade física 60% de aproveitamento ou que não comparecer a realização do teste.

Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização da prova ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

A candidata grávida deverá enviar, via upload, em link específico, na página oficial do concurso,, no período das 10 horas do dia 13 de julho de 2022 às 18 horas do dia 15 de julho de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), atestado médico, no qual deverá constar, expressamente, o estado de gravidez, o período gestacional em que se encontra, a data provável do parto, bem como a data, a assinatura, o carimbo e o CRM do profissional que o emitiu.

A candidata que não enviar o atestado médico e não comparecer à prova de capacidade física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso. Caso a candidata grávida deseje realizar a prova de capacidade física, deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que ela está apta a realizar a prova de capacidade física ou a realizar exercícios físicos.

O Certame

O concurso público para a carreira de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal visa preencher 300 vagas. Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidatos por vaga. A informação foi publicada no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

São 300 vagas de nível superior, sendo 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho.

O concurso é constituído pelas seguintes fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova prática de digitação, de caráter eliminatório;

exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório;

prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e

sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório.



Vale lembrar que o concurso chegou a ser suspenso depois que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública questionando o número de discursivas corrigidas para os cotistas raciais. Na dia 12 de novembro, por meio de uma decisão interlocutória, a 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal revogou a suspensão para que o certame pudesse manter o regular andamento.