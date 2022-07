Câmara de Sorocaba terá provas reaplicadas após denúncias de plágio

Camara Municipal de Sorocaba/Reprodução (foto: Camara Municipal de Sorocaba/Reprodução) A Câmara Municipal de Sorocaba, no interior de São Paulo, decidiu anular as provas realizadas no dia 29 de maio para 13 cargos após denúncias de plágio nos exames objetivos. As novas datas ainda não foram divulgadas.





Os cargos que terão as provas reaplicadas são os seguintes:

agente de apoio legislativo I;

portaria;

analista de Recursos Humanos;

analista orçamentário e financeiro;

designer gráfico;

engenheiro Civil;

mestre de Cerimônias

motorista;

oficial de comunicação;

oficial de manutenção;

oficial legislativo;

operador de câmera;

técnico em Informática; e

telefonista.





Segundo investigações, cerca de 60% das questões de Língua Portuguesa das avaliações de 29 de maio para esses cargos já haviam sido aplicadas no concurso da Prefeitura de Buriticupu, no Maranhão.





Em nota publicada no dia 8 de julho de 2022, a Câmara de Sorocaba comunicou que a repetição das questões “constitui irregularidade insanável”. Sendo assim, de acordo com o órgão, a melhor solução é reaplicar as avaliações sem qualquer custo para o Legislativo Municipal.





Ainda segundo a Câmara de Sorocaba, as avaliações para os cargos de analista de sistemas I, contador II, diretor de TV, operador de áudio, produtor de conteúdo e procurador legislativo, as provas serão mantidas, uma vez que, segundo o órgão, “inexiste qualquer indício ou prova de quebra do sigilo ou irregularidade nas provas desses cargos”.





Concurso Câmara de Sorocaba SP

Publicado em abril deste ano, o concurso para Câmara de Sorocaba SP oferece 41 oportunidades imediatas para todos os níveis. Ao todo, a seleção reuniu mais de 20 mil inscritos.

Os ganhos variam entre R$1.862,38 a R$2.714,34 para as carreiras de nível fundamental. Já para as carreiras de nível médio as remunerações variam de R$2.993,93 a R$5.923,46. Para nível superior, as remunerações vão de R$5.833,35 a R$13.097,79.





A jornada de trabalho varia de 25 a 40 horas por semana, a depender do cargo.

O concurso é organizado pelo Instituto Avança SP.