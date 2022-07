CREME-RN publica edital com 150 vagas de nível médio e superior

Creme-RN/Divulgação (foto: Creme-RN/Divulgação) O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (CREME-RN) publicou o edital do novo concurso CREME-RN 2022, para provimento de vagas em cargos de nível médio e nível superior, mais formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CREMERN.





O documento foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União (DOU) e no site do Instituto Quadrix, banca organizadora . Os contratados serão lotados nas cidades de Mossoró e Natal e os ganhos iniciais serão de R$ 2.950 a R$ 8.000.





Além da remuneração, os aprovados e nomeados farão jus ainda aos seguintes benefícios:

a)Vale Alimentação, no valor de R$ 698,20 por mês;

b)Plano de Saúde(Médico, Hospitalar e Odontológico),com a coparticipação de 10% por parte do funcionário;

c)Plano de Cargos e Salários;

d)Auxílio Creche; e

e)Vale transporte, conforme legislação.





Consulte aqui o edital completo.





Ao todo a seleção oferece 150 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Edital Normativo concurso Creme-RN/Reprodução (foto: Edital Normativo concurso Creme-RN/Reprodução)





Os interessados em uma vaga na associação deve ficar atento aos requesitos básicos para investidura nos cargos:

a)ser aprovado em todas as fases do concurso público;

b)ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa;

c)estar em gozo dos direitos políticos;

d)estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

e)estar quite com as obrigações eleitorais;

f)possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo;

g)ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

h)apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

i)apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no Inciso XVI do art.37 da Constituição Federal;

j)ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo; e

k)não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; e





Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário no site do Instituto Quadrix , banca organizadora. O prazo para admição da inscriçãojá está aberto e segue assim até às 23 horas do dia 11 de agosto de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.





Os valores das taxas de inscrição são de R$ 55,00 para os cargos de nível médio; e R$ 60,00 para os cargos de nível superior.





Haverá isenção de taxa para inscritos no Cadastro Único e para doadores de medula óssea. O Período de solicitação de isenção de taxade inscrição vai das 10h do dia 11 a às 18h do dia 13 de julho de 2022. último dia









Etapas

O concurso público compreenderá a aplicação das seguintes fases:

a)prova objetiva,de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

b)avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.





As fases do concurso público serão realizadas nas cidades de Mossoró/RN e Natal/RN. Os candidatos aprovados serão submetidos ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT, ou aquele que estiver vigente à época da contratação,e farão jus aos direitos, às vantagens e às obrigações previstas em lei, reguladas em acordo coletivo de trabalho e em normas administrativas internas do CREME-RN.