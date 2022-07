Vagas para Brasília! Sest abre seleção com salários de R$ 3,2 mil

Sest/Senat - Reprodução

A vaga oferecida é para o cargo de promotor de esportes e lazer e oferece remuneração de R$ 3.284,70 mensais. O tempo de contrato é indeterminado. Os requisitos mínimos são:

Graduação em Educação Física - Bacharelado;

Experiência profissional comprovada em realização de atividades culturais, de lazer, qualidade de vida e recreação;

Registro ativo no Conselho Regional de Educação Física.



O período de inscrições, que será de 07 a 14 de junho de 2022. O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental e entrevista. As inscrições podem ser realizadas no site do SEST.



