Concurso BRB: publicado edital com 300 vagas de escriturário

(foto: Agência do Banco de Brasília Divulgação/Divulgação)

Banco de Brasília (BRB) tornou público nesta quinta-feira (7/6) o edital do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Escriturário, de nível médio. Ao todo as oportunidades somam 300, sendo 150 vagas para contratação imediata e 150 para formação de casdastro reserva.

Os interessados podem se inscrever de forma exclusiva pelo site da banca organizadora do certame, Instituto IADES, no período entre o dia 17 de agosto e o dia 3 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 66,50 e o pagamento será efetuado até o dia 4 de outubro.

O concurso público consistirá de prova objetiva e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será composta de 60 questões, de múltipla escolha, com 5 alternativas em cada questão e somente única resposta correta.

Já as provas discursivas a consistirá na elaboração de texto dissertativo e(ou) descritivo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, com base em tema formulado pelo IADES. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 6 de novembro.

O resultado final do certame será homologado pelo BRB, e publicado na forma de extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, e divulgado também pela banca na data provável de 10 de fevereiro de 2023, após a realização da perícia médica dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência.

Aprovados terão uma remuneração de R$ 3.764.66, para uma carga horária de 30 horas semanais. De acordo com o edital são funções desta função: " executar atividades administrativas e bancárias; atender clientes; vender e divulgar produtos e serviços; além de efetuar operações diversas relativas às atribuições do cargo".

Serão acrescido no vencimento base os seguintes benefícios:

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do Acordo Coletivo de Trabalho vigente;

Possibilidade de participação em Plano de Previdência Complementar, em Clube Recreativo, em Seguro de Vida em grupo e em Plano de Saúde;

Auxílios Refeição/Alimentação e Cesta Alimentação nos termos da legislação e do

Acordo Coletivo de Trabalho vigentes;

Auxílios Natalidade e creche, e Licenças Maternidade e Paternidade estendidas;

Benefícios Educacionais e diversos outros benefícios e programas voltados para a

qualidade de vida dos empregados.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes