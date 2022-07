Concurso da SEE-DF oferta mais de 4 mil vagas; confira as principais datas

(foto: Foto: Mary Leal, Ascom/SEEDF)

O novo certame da Secretaria de Educação do Distrito Federal estará com inscrições abertas no período entre 2 e 31 de agosto e provas estão previstas para os cargos de pedagogo orientador educacional está previstas para 9 de outubro; para gestor, em 16 de outubro. Confira as principais datas, conforme o cronograma

Período para impugnação do edital: 4 a 8/7/2022

Divulgação das respostas às impugnações: 15/7/2022

Período de solicitação de isenção do valor de inscrição e envio de documentação comprobatória (solicitação de isenção do valor de inscrição): de 10h do dia 18 às 18h do dia 22/7/2022

Período de solicitação de inscrição: de 10h do dia 2 às 18h do dia 31/8/2022

Último dia para pagamento do valor de inscrição: 2/9/2022

Divulgação dos locais e horários das provas objetiva discursiva: 3/10/2022

Aplicação das provas objetiva e discursiva: 9/10/2022

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de resposta da prova discursiva: 12/10/2022

Período de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva e contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva: 13 a 19/10/2022

Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva: 12 a 16/12/2022

Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos: 9/1/2023

Divulgação do resultado final e homologação do concurso público: 27/2/2023

O novo edital do concurso público da SEEDF foi publicado na última sexta-feira e oferta 4.254 vagas para nível superior, incluindo vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva.

Do total de chances, 3.880 são para professor de educação básica; 100 para pedagogo – Orientador educacional e 274 para analista de gestão educacional da carreira assistência à educação. Remuneração varia entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13, para uma carga horária entre 20 e 40 horas semanais. Confira mais detalhes!

“Este é o resultado de um trabalho do Governo do Distrito Federal, que valoriza a educação, o servidor público e a recomposição dos cargos. Garantir a realização de um novo concurso significa assegurar a qualidade da educação dos nossos estudantes”, afirma a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

Consoante com o edital, o certame SEEDF será composto por seguintes etapas: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

O prazo de vigência desta seleção é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da SEEDF.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes