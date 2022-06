Concurso PRF: sai o resultado final do CFP para 1ª turma de remanescentes

(foto: Governo Federal/ Divulgação )

Foi publicado resultado final do concurso do Curso de Formação Policial (CFP) para 1ª turma de remanescentes nesta quarta-feira (29/6) no Diário Oficial da União. O resultado final no CFP, seguiu esta ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final no CFP e pontuação adicionada.

Os candidatos remanecentes são aprovados e classificados neste resultado é fora do número de oportunidades disponibilizadas no edital de abertura lançado em 2021.

Este resultado é referente ao concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em que ofertou 1.500 vagas para policiais rodoviários federais. Esta seleção foi composta por:

prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe,

exame de aptidão física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

apresentação de documentos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe e da PRF;

avaliação de saúde, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe e

curso de formação e caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PRF, com apoio do Cebraspe.

Aprovados receberão um ganho mensal de R$ 9.899,88, para o cumprimento de uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O certame é de nível nacional e será facultada ao primeiro colocado no concurso a escolha da sua lotação inicial em qualquer uma das Delegacias da PRF.

Segundo o documento já está disponível as justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas do CFP no site da banca, o Cebraspe.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes