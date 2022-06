ANP abre concurso com 48 vagas temporárias no DF e seis estados

Há chances pra atividades de fiscalização da produção de combustíveis, fiscalização de insfraestrutura e movimentação, atividades de regulação de novas atribuições e fiscalização de abastecimento. Os cargos são para áreas de engenharia, química industrial, direito, economia, ciências econômicas, matemática, contabilidade, estatística e outras formações.





Os aprovados serão lotados no Rio de Janeiro-RJ, Porto Alegre-RS, Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, Manaus-AM, São Paulo-SP e Salvador-BA. Os contratos serão de, no máximo, quatro anos, sendo admitida a prorrogação do contrato desde que o prazo total não exceda a cinco anos. O salário será de R$6.130, para jornada de 40 horas.





Inscrições e etapas





As inscrições podem ser realizadas de 11 de julho até 1 de agosto, por meio do site do Cebraspe . A taxa é de R$149,40.









Último certame



A última seleção foi realizada em 2015, no qual foram ofertadas 34 vagas imediatas para lotação em Brasília (8) e no Rio de Janeiro (24). As vagas foram distribuídas para os cargos de técnico administrativo e técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural, cuja a remuneração ofertada era de R$ 6.334,52 e R$ 6.669,52, respectivamente.

Esta selão foi composta por provas objetivas e discursivas. As 60 questões que compunha o exame eram distribuídas entre questões de conhecimentos básicos (língua portuguesa; língua inglesa; noções de informática; direito administrativo; constituição da República federativa do Brasil; estrutura da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis e noções de estrutura e regulação da indústria petrolífera) e 20 questões de conhecimentos específicos. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e avaliação de títulos. Os primeiros exames serão realizados no dia 25 de setembro, no turno da tarde e com duração de até quatro horas.