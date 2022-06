PC RJ: sai resultado do TAF do concurso para auxiliar e peritos

PCRJ/Divulgação (foto: PCRJ/Divulgação) Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro (PCERJ) divulgou o resultado do teste de aptidão física (TAF) do concurso para auxiliar de necropsia e peritos da PCERJ. A lista com os nomes dos candidatos aptos e inaptos na etapa foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (28/6).

Também é possível consultar os nomes dos selecionados no site da Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora da seleção.

O TAF é uma das etapas do concurso e foi aplicado no Centro de Treinamento de Deodoro - CT DEO, no Rio de Janeiro - RJ. Os concorrentes tiveram que desempenhar os seguintes exercícios:

Flexão de cúbitos (braços);

Flexão abdominal;

Corrida de velocidade;

Corrida de resistência.

As próximas etapas do certame serão os exames psicotécnicos e médicos. Em seguida, os aprovados até então se tornarão alunos do curso de formação profissional, na Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol). Por fim, os formandos serão submetidos a uma prova de investigação social.

Candidato morre após TAF para inspetor

O candidato Fábio Henrique Silva, de 41 anos, passou mal durante a aplicação do teste de aptidão física (TAF) do concurso para inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele não resistiu e faleceu.

A Polícia Civil e a Fundação Getúlio Vargas, organizadora da seleção e responsável pela aplicação do teste, lamentaram a morte do candidato e informaram que ele apresentou um laudo médico para a realização do concurso.

A Secretaria Municipal do Rio de Janeiro informou que segundo a direção do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, Fábio deu entrada na unidade na madrugada do dia 23 de junho, mas, infelizmente, acabou falecendo pouco tempo depois, ainda no início da manhã. A causa da morte não foi revelada.

O Concurso

A Polícia Civil RJ tem diversos editais em andamento. Para as carreiras de inspetores e peritos, os documentos foram publicados em 2021. Ao todo, foram ofertadas 400 vagas imediatas. As chances são para sete carreiras: técnico de necropsia, auxiliar de necropsia, investigador, inspetor, perito legista, perito criminal e delegado.

Os salários iniciais podem chegar a R$18 mil. A seleção atraiu o total de 271.026 inscritos. Mais de 120 mil inscrições foram apenas para o cargo de investigador, que exige o ensino médio completo.