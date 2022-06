Concurso TRF da 3ª Região tem prova escrita adiada para outubro

(foto: Foto: Marcos Santos/USP Imagens/Divulgação )

O concurso para juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3ª Região) , que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, terá provas adiadas. De acordo com o comunicado enviado pela TRF 3ª Região nesta terça-feira (28/6), a decisão foi tomada mediante a manifestações dos candidatos e candidatas encaminhadas por e-mail.

"Lamentamos o conflito de datas entre a nossa prova objetiva e demais certames em andamento no território nacional, como por exemplo, o concurso do TJ/SC. Nossa prioridade, diante das dificuldades abaixo indicadas, foi evitar a concomitância com as provas do TRF da 4ª Região, por serem equivalentes quanto ao cargo e conteúdo programático" afirma o TRF 3ª Região.

O comunicado também informa que foram registradas quase 12 mil inscrições, devido a isso e também o "calendário bastante complexo, com prazos de impugnação, recursos, sessões públicas, prazos de correção de provas, etc", a provas foram remarcadas para outubro deste ano.

A prova objetiva seletiva terá duração de 5 horas e será composta de 100 questões, distribuídas em três blocos. Os exames serão aplicados em São Paulo (SP) e em Campo Grande (MS) e terá duração de 5 horas. As provas serão realizadas pela Fundação Vunesp, banca organizadora do certame.

Sobre o certame

O edital foi lançado em 2021 e assegura a oferta de 106 vagas imediatas para a carreira, com ganhos iniciais de R$ 32.004,65. É exigido nível superior e experiência mínima de três anos com atividades jurídicas.

Compões esta seleção as seguintes fases: provas objetivas seletivas, duas provas discursivas, inscrição definitiva (sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico), prova oral e avaliação de títulos.