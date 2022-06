PGDF divulga resultado provisório de etapa do concurso para analistas e técnicos

(foto: PGDF/Reprodução)

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (29/6), o resultado provisório na análise da documentação para o desempate de notas, referente ao concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades JurídicasOs candidatos poderão interpor recurso contra o resultado para o desempate de notas, das 10 horas do dia 30 de junho de 2022 às 18 horas do dia 1º de julho de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no site do Cebraspe , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.