ICMBio recebe aval para nomear 171 candidatos aprovados em concurso

ICMBio/Divulgação (foto: ICMBio/Divulgação) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A portaria autorizativa foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (28/6), o provimento das vagas está condicionado à existência de vagas na data da nomeação dos candidatos. As nomeações foram distribuídas da seguinte forma: Analista Ambiental: (nível superior) - 61 aprovados

Técnico Ambiental (nível médio) - 110 aprovados O quantitativo de nomeações corresponde ao número de vagas ofertadas no certame. O instituto abriu 171oportunidades de nível médio e superior. Segundo o Cebraspe, banca organizadora, 33.217 pessoas se inscreveram na disputa. Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, aplicadas em fevereiro deste ano. O resultado foi homologado em março.

Confira os detalhes das vagas:

Analista ambiental: é preciso ter diploma de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração é de R $8.089,64 para uma carga horária de 40 horas semanais. São 61 vagas. A prova terá 100 itens, sendo 40 para conhecimentos básicos e 60 para conhecimentos específicos, além de uma prova discursiva. A prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá em um texto dissertativo de até 45 linhas, abordando uma situação-problema a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos e relacionados à Amazônia.

Técnico ambiental: é preciso ter concluído o ensino médio. A remuneração é de R$ 3.605,34 para uma carga horária de 40 horas semanais. São 110 vagas. A prova terá 120 itens, sendo 50 para conhecimentos básicos e 70 para conhecimentos específicos, além de uma prova discursiva. A prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá em uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados ao meio ambiente e à Amazônia.

Para todos os cargos, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais e as contratações serão feitas sob o regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia. Além do chamamento dos aprovados no ICMBio, o Ministério da Economia também deu aval para a nomeação de 568 aprovados no concurso do IBAMA. Confira aqui!