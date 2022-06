Ibama recebe aval para nomear 568 candidatos aprovados em concurso

IBAMA/ Reprodução (foto: IBAMA/ Reprodução) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) . Segundo a portaria autorizativa, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (28/6), o provimento das vagas está condicionado à existência de vagas na data da nomeação dos candidatos. Veja a distribuição de nomeações autorizadas por cargo:

CARGO ESCOLARIDADE QUANTIDADE Analista Administrativo NS 40 Analista Ambiental NS 96 Técnico Ambiental NI 432 TOTAL 568

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) homologou o resultado final do concurso para para provimento de 568 vagas imediatas cargos de analista administrativo, analista ambiental e técnico ambiental no início do mês de junho.

Os aprovados para o cargo de técnico ambiental terão remuneração inicial de R$ 4.063,34. Já os novos analistas, receberam vencimento mensal no valor de R$8.547,64. Em ambos os salários já está incluso o auxílio-alimentação e a gratificação de desempenho.

A seleção contou com 151.062 inscritos. A maioria deste quantitativo foi para o cargo de técnico ambiental, em que era exigido nível médio, 108.041. Os cargos de nível superior, analista administrativo e analista ambiental, somaram 43.021 inscritos, sendo 11.613 e 31.408 respectivamente.