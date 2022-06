Concurso Ibram-DF: inscrições para brigadistas abrem nesta quarta-feira (29/6)

(foto: Divulgação/Instituto Brasília Ambiental)

Os salários variam entre R$ 2.666,40 e R$ 3.999,60. Acesse aqui o edital.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição online, que será disponibilizado no site do Instituto Brasília Ambiental. Após o cadastro, é necessário qu eo candidato compareça pessoalmente, no período de 29 de junho a 1° de julho, à sede do instituto (SEPN 511, Bloco C, Edifício Bittar, térreo), para a entrega dos documentos.





Em todos os cargos é exigido diploma ou declaração de participação em curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal. Para os cargos de chefe de brigada e supervisor é necessário, ainda, certificado ou diploma de conclusão do ensino médio e carteira de habilitação no mínimo B. Para os brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais, um dos pré-requisitos é ser alfabetizado.





A contratação desses profissionais é uma das ações do governo, por meio do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a fim de prevenir e combater incêndios nas 82 unidades de conservação espalhadas pelo DF. Os brigadistas também poderão atuar em outras áreas, em parceria com o Corpo de Bombeiros.





*Com informações do Brasília Ambiental.

